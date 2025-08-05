Çanakkale\'de Patlamamış Mermi Bulundu

Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sahilde saat 10.30 sıralarında patlamamış top mermisi bulundu. Deniz kenarında sahilde patlamamış top mermisini bulan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. İncelemenin ardından patlamamış top mermisi polise teslim edildi. - ÇANAKKALE
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