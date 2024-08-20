Çanakkale\'de Saman Yüklü Tır Alev Aldı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı. Söndürme çalışmaları sırasında yol trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bayramiç- Ezine karayolu üzerinde Yağcılar Mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan 35 BGA 616 plakalı saman yüklü tırın dorsesi henüz belirlenmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında Bayramiç-Ezine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE