Silahlı çatışmada saçmalar küçük kıza isabet etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki akraba arasında silahlı çatışma çıktı. O sırada evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğu, saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen C.D. ile E.A. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı. Çatışma sırasında evinin bahçesinde oyun oynayan kız çocuğu B.N.'ye de (7) saçma isabet etti.
Ağır yaralanan B.N. ambulansla Balıkesir'e sevk edildi. Yaralanan C.D. ve E.A. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.
