Silahlı çatışmada saçmalar küçük kıza isabet etti
Silahlı çatışmada saçmalar küçük kıza isabet etti

Silahlı çatışmada saçmalar küçük kıza isabet etti
11.10.2025 21:39
Silahlı çatışmada saçmalar küçük kıza isabet etti
Haber Videosu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğuna saçma isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki akraba arasında silahlı çatışma çıktı. O sırada evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğu, saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

OYUN OYNARKEN SAÇMA İSABET ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen C.D. ile E.A. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı. Çatışma sırasında evinin bahçesinde oyun oynayan kız çocuğu B.N.'ye de (7) saçma isabet etti.

KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan B.N. ambulansla Balıkesir'e sevk edildi. Yaralanan C.D. ve E.A. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ayvacık, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahlı çatışmada saçmalar küçük kıza isabet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Silahlı çatışmada saçmalar küçük kıza isabet etti - Son Dakika
