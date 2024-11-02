Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Bayramiç'te meydana gelen silahlı saldırıda Özgür Ölçek hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltında.

02.11.2024 22:52
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Çanakkale'de dehşet: Bayramiç'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özgür Ölçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Servet V.'nin Ölçek'i vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın yerde yaralı yatan Ölçek'in kafasına silahla da vurduğu görüldü.

Olay saat 21.00 sıralarında Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki otogar önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Servet V.'nin silahlı saldırısına uğrayan Özgür Ölçek, kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ölçek, ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Servet V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, Servet V.'nin Özgür Ölçek'i vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, kanlar içinde yerde kalan Ölçek'in kafasına silahla da vurduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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