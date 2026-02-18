Çanakkale'de Taşkınlar Yaşanıyor - Son Dakika
Çanakkale'de Taşkınlar Yaşanıyor

Çanakkale\'de Taşkınlar Yaşanıyor
18.02.2026 02:40
Atikhisar Barajı dolarken, Sarıçay ve Kepez Çayı'nda taşmalar meydana geldi. Zabıta önlemler aldı.

Çanakkale'de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi.

Çanakkale'de kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj dolusavakları açılarak, akışa geçti. Bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi. Zabıta ekipleri Sarıçay üzerinde bulunan pazaryeri girişini trafiğe ve vatandaş girişine kapattı. Pazar yeri girişine bariyer konulurken, güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Kepez Çayı da taştı

Çanakkale il genelinde gün boyu devam eden sağanak nedeniyle Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Çanakkale'de Taşkınlar Yaşanıyor
