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Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ali Rıza Arslan hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

07.01.2024 - 19:50,
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Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ali Rıza Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Balıklıpınar mevkiinde meydana geldi. 17 LN 015 plakalı traktörle seyir halinde olan Ali Rıza Arslan nedeni henüz belli olmayan bir şekilde traktörün yol kenarından tarlaya devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Rıza Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve Jandarma Olay Yeri İncelemesinin ardından Ali Rıza Arslan'ın cansız bedeni morga kaldırılacak.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale\'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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