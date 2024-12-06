Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Lapseki'de düzenlenen operasyonda oyuncak ayıdan 613 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 tutuklandı.

06.12.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen oyuncak ayının içinden içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Lapseki, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:37 HTŞ’nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya’dan gelen güçler var HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
20:45 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Dursun Özbek’e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
20:11 Yılancı Osman yılanlarını Zabıta’nın üstüne saldı Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 15:40:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.