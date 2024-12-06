Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen oyuncak ayının içinden içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE