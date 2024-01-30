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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Bu ham maddeden ortalama 16 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) elde edilebileceği ve yaklaşık piyasa değerinin 2.4 milyon TL olduğu belirlendi.

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
30.01.2024 - 10:04,
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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Bu ham maddeden ortalama 16 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) elde edilebileceği ve yaklaşık piyasa değerinin 2.4 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 4 şüphelinin üst ve araç aramasında 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Bu ham maddeden ortalama 16 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) elde edilebileceği ve yaklaşık piyasa değerinin 2.4 milyon TL olduğu değerlendirildi. 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, haklarında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika


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