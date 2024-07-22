Çanakkale'deki depremde hasar ya da ihbar bulunmuyor - Son Dakika
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Çanakkale'deki depremde hasar ya da ihbar bulunmuyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi hasar veya ihbar olmadığı bildirildi. İlçe merkezinde yaşanan kısa süreli panik sonrası hayat normale döndü. AFAD'ın açıklamasına göre deprem, saat 17.39'da meydana geldi ve derinliği 10.23 kilometre olarak ölçüldü. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekipleri olayı araştırmak için Ezine'ye gönderildi.

22.07.2024 19:33
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Çanakkale'deki depremde hasar ya da ihbar bulunmuyor

Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi hasar veya ihbar olmadığı bildirildi. İlçe merkezinde yaşanan kısa süreli panik sonrası hayat normale döndü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

Ezine'nin yanısıra Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekiplerinin Ezine'de araştırma başlattığı öğrenildi

Kaynak: İHA

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