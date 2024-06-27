Çanakkale'deki yangında Assos Ören Yeri zarar gördü - Son Dakika
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Çanakkale'deki yangında Assos Ören Yeri zarar gördü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü. Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Assos Ören Yeri, tespit çalışmaları nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı.

27.06.2024 12:09
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü. Aristoteles başta olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Assos Ören Yeri, gerekli tespit çalışmalarının yürütülmesi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı.

Yangın dün saat 16.34'te Ayvacık'ta makilik alanda başladı. 11 dakika sonra yangına ilk müdahale yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, arazöz ve su ikmal aracı 22 ve 225 personelle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Alevler içinde kalan bir arazöz kullanılamaz hale geldi.

43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü

Yangında başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü.

Assos Ören Yeri 3 gün ziyarete kapatıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangında Assos Ören Yeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, gerekli tespit çalışmalarının yürütülmesi nedeniyle ören yerinin 3 gün ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışması devam etmektedir. Yangında Assos Ören Yeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve ören yerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Ören yerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'deki yangında Assos Ören Yeri zarar gördü - Son Dakika

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