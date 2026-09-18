Çanakkale Ezine'de 97 yaşındaki adama araç çarptı, hayatını kaybetti, sürücü aranıyor - Son Dakika
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Çanakkale Ezine'de 97 yaşındaki adama araç çarptı, hayatını kaybetti, sürücü aranıyor

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Çanakkale Ezine\'de 97 yaşındaki adama araç çarptı, hayatını kaybetti, sürücü aranıyor
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 97 yaşındaki adama araç çarptı ve adam hayatını kaybetti. Kaçtığı ileri sürülen sürücünün bulunması için çalışma başlatılırken, kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı 97 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaçtığı ileri sürülen sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayramiç ilçesinde bir yakının düğününe katıldıktan sonra Ezine ilçesine bağlı Taştepe köyündeki evine dönen Yusuf Çelik (97), köyün karşısındaki yolda inip karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada belirlenemeyen bir araç Yusuf Çelik'e çarpıp, olay yerinden kaçtı. Bu sırada arkadan gelen bazı araçlar ise yerde hareketsiz bir şekilde yatan Yusuf Çelik'e çarpmamak için manevra yaparak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucu Yusuf Çelik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ve polis ekipleri iddiaya göre çarpan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA
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