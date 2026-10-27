Çanakkale Havalimanı'nda KBRN tatbikatında 1 litrelik kimyasal sızıntı canlandırıldı - Son Dakika
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Çanakkale Havalimanı'nda KBRN tatbikatında 1 litrelik kimyasal sızıntı canlandırıldı

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Çanakkale Havalimanı\'nda KBRN tatbikatında 1 litrelik kimyasal sızıntı canlandırıldı
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Çanakkale Havalimanı'nda düzenlenen KBRN tatbikatında bagaj bandında 1 litrelik kimyasal maddenin kırılması senaryosu uygulandı. Senaryo gereği bilinci kapalı 2 kırmızı ve 5 sarı kodlu yolcu tahliye edilerek dekontaminasyon sonrası UMKE ve 112 ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale Havalimanı'nda Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler, senaryo gereği kimyasal sızıntıdan etkilenenlere kısa sürede müdahale etti.

Çanakkale Havalimanı'nda gerçekleştirilen KBRN tatbikatı senaryosuna göre dış hatlar gelen bir yolcunun bagaj alım bandında valizi içerisindeki 1 litrelik kimyasal maddenin kırılmasıyla ekipler tarafından hızlıca müdahale başladı. Görevli personelin koordinasyonu ile AFAD, UMKE ve emniyet telsiz ve telefon kanalları üzerinden kırmızı alarm geçildi. Havalimanı Uçak Kurtarma (ARFF) ekibi, itfaiye, sağlık, emniyet ekiplerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikata AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve Çanakkale Havalimanı Müdürü Ali Ünde de katıldı.

Senaryo gereği ARFF ekiplerinin muhtemel yangın durumu için kontrol sağlaması ardından terminal binasının farklı bölümlerinde bulunan kişiler tahliye edilerek toplanma alanına yönlendirildi. Sızıntıdan yeterli uzaklıkta kurulan komuta merkezinde ARFF Şefi ve AFAD yetkilisi ortak komutayı üstlendi. Ardından gaz sızdırmaz kıyafetli AFAD KBRN dedektör ekipleri, ARFF personeli koordineli olarak bagaj salonuna giriş yaparak bilinci kapalı 2 kırmızı kodlu yolcuyu ve 5 sarı kodlu yolcuyu sedyelerle süratle tahliye etti. Yaralılar arındırma solüsyonları ve suyla dekontaminasyon işlemi sonrasında UMKE ve 112 ekiplerine teslim edildi. AFAD ve ARFF ekiplerinin sızıntı yapan bagajı alması sonrasında tekrar yapılan ölçümün temiz çıkmasıyla birlikte tatbikat başarıyla tamamlandı.

Gerçeğini aratmayan tatbikata; 30 ARFF personeli, 5 emniyet personeli, 15 sağlık personeli, 22 AFAD personeli, 5 itfaiye personeli, 24 öğrenci, 5 Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı personeli, 3 Çelebi Hava Servisi personeli katıldı.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi3. SayfaSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Havalimanı'nda KBRN tatbikatında 1 litrelik kimyasal sızıntı canlandırıldı - Son Dakika
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