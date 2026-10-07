Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheliden 15'i tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheliden 15'i tutuklandı

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Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheliden 15\'i tutuklandı
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Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir ve Edirne'de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. 2 aylık teknik takip sonucu 15 şüpheli tutuklandı, 4'üne adli kontrol uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

Çanakkale'de polis ve sahil güvenliğin 2 aylık teknik takip sonucu Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı organize eden suç örgütüne Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Operasyonlarda organizatörlük yaptığı tespit edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından, Çanakkale üzerinden Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı faaliyetini organize eden suç örgütlerinin tespit edilmesi, bağlantılarının ortaya çıkarılması ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 2 ay süren planlı bir çalışma yürütüldü.

Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 1'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheliden 15'i tutuklandı - Son Dakika
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