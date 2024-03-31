İstanbul\'da ünlüler oy kullanmak için sandık başına geçti

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İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti.

Sanatçı Candan Erçetin, İstanbul'da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda 1245 numaralı sandıkta görevli oldu. Öte yandan komedyen Cem Yılmaz da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yılmaz, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrılırken gazetecilerle şakalaştı.

İbrahim Kutluay da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.