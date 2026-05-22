Ayşen Aycan cinayetinde katil zanlısının itiraf anı görüntüleri ortaya çıktı
Ayşen Aycan cinayetinde katil zanlısının itiraf anı görüntüleri ortaya çıktı

22.05.2026 08:46
Eşi tarafından öldürülen Ayşen Aycan cinayetinde katil zanlısının savcıya itiraf ettiği yer gösterme tatbikatının görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı ancak cesede henüz ulaşılamadı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında kaybolan ve 10 yıl sonra eski eşi tarafından öldürüldüğü itiraf edilen Ayşen Aycan cinayetinde, katil zanlısının savcıya cinayeti itiraf ettiği yer gösterme ve tatbikat görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında eşi Turgay Begdeda'dan boşandıktan bir hafta sonra aniden ortadan kaybolan ve 10 yıldır faili meçhul olarak aranan 21 yaşındaki Ayşen Aycan dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açılan dosyada çapraz sorguda cinayeti itiraf eden ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski eş Turgay Begdeda'nın, Kıralan ve Tokça mahalleleri arasındaki boş arazide gerçekleştirilen yer gösterme tatbikatına ait video kayıtları ortaya çıktı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yer gösterme mülakatında katil zanlısı koca, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül'ün sorularını soğukkanlılıkla yanıtlayarak 10 yıl sakladığı vahşeti tüm detaylarıyla anlattı. Ortaya çıkan görüntülerde Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül'ün sorusu üzerine Turgay Begdeda, "Virajdan döndüm. O zaman burada insan boyunda toprak yığınları vardı. Adamın biri tarlasına gitmek için toprak yığınının arasını açmış. Yeni açıldığı belli olan yeri görünce durdum. Toprağın yeni kazıldığını görünce elimle eşelemeye başladım. Elimle ne kadar kazdığımı hatırlamıyorum. Ayşen'i oraya koydum, daha sonra toprakla üzerini örttüm" dedi.

Başsavcı Sünbül'ün "Senden başka kimse var mıydı? Maktul Ayşen Aycan buraya geldiğinde cansız vaziyette miydi" sorusuna ise Turgay Begdeda, "Yalnızdım. Buraya geldiğimde Ayşen cansızdı. Herhangi bir yerinde kan görmedim" diye konuştu.

Katil zanlısı Turgay Begdeda'nın yer gösterme videosunda işaret ettiği ve iş makineleriyle kazı çalışması yapılan alanda henüz Ayşen Aycan'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Cinayet, Suç

