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Çankaya Belediyesi işçilerinden Başkan Taşdelen'e tepki - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi işçilerinden Başkan Taşdelen'e tepki

Ankara'nın Çankaya Belediyesi işçileri, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i, belediyenin kötü yönetimi ve personellerin özlük haklarının verilmemesinden dolayı protesto etti. Protestoya çok sayıda vatandaş katıldı. İşçiler, Taşdelen'in verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek, özlük haklarının geri verilmesini talep etti. Çankaya Belediyesinin işçilerinin refahını gözetmediğini ifade eden işçiler, sendika yöneticilerinin yüksek maaşlarını eleştirdi. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde muhatap bulamadıklarını belirten işçiler, eşitlik ve şeffaflık talep etti.

Çankaya Belediyesi işçilerinden Başkan Taşdelen\'e tepki
11.01.2024 - 19:52,  Güncelleme: 19:55
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Çankaya Belediyesi işçilerinden Başkan Taşdelen'e tepki yağdı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya Belediyesi işçileri, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i, belediyenin kötü yönetimi ve personellerin özlük haklarının verilmemesinden dolayı protesto etti.

CHP'li Çankaya Belediyesinin işçileri, Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i protesto etti. Belediye binası önünde gerçekleşen protestoya çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirten işçiler, özlük haklarının geri verilmesini talep etti. Çankaya Belediyesinin, işçilerinin refahını gözetmediğini ifade eden işçiler adına konuşan Evrim Nalçacı, Çankaya Belediyesinin ekonomideki her gelişmeyi bir fırsata çevirdiğini belirterek, "Belediyemiz bütçesinde personele ayrılan pay sürekli azaldı. Bizlerden çalınan refah payları, kamuoyuna bütçe fazlası veriyoruz reklamlarıyla duyuruldu. Ücretlerimiz hızla düşerken işçilerden 4-5 kat fazla maaş alan sendika yöneticilerine sesimizi duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başladığını fakat Çankaya Belediyesi tarafından kendilerine bir muhatap bulamadıklarını ifade eden Nalçacı, "Kimin ne söylediği belli değil. Ne zamlar belli ne taban ücretler. 'Refah Payı' adı altında yeni bir 'sus' payı üretme çabasındalar. Bizim TİS Sürecinde anladığımız eşitler şeklinde işçi ve işveren karşılıklı olarak oturur şartlarını ortaya koyar ve süreci işletir" diye konuştu.

Grup, konuşmasını tamamlamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankaya Belediyesi işçilerinden Başkan Taşdelen'e tepki - Son Dakika


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