Çankırı'da 105 Adrese Operasyon: 224 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 105 Adrese Operasyon: 224 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 224 şahıs yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silah gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

11.06.2024 13:30
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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından 105 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 224 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 27 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında belirlenen 105 adrese operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonalarda çeşitli suçlardan aranan 224 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 15 gram metamfetamin, 105 adet "galara" hap, 18 gram esrar ile kullanımlık kokain, 98 gram kannabinoid, 529 adet sentetik ecza hapı, 28 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 248 adet tabanca parçası, 29 adet tüfek, 107 adet bıçak, 4 bin 406 adet farklı çaplarda fişek, 14 tarihi eser niteliğindeki parça, 344 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 458 adet yazılı senet ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan trafik denetimlerinde ise bin 721 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 891 bin 376 TL idari işlem uygulandı. Denetimlerde 152 araç ise trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da 105 Adrese Operasyon: 224 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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