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Çankırı'da aranan 17 kişi yakalandı, 75 araç trafikten men edildi

ÇANKIRI - Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, 75 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardab aranan 17 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 tüfek, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 bıçak, 86 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 75 araç trafikten men edildi. 533 araç sürücüsüne ise toplam 1 milyon 406 bin 458 TL cezai işlem uygulandı.