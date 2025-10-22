Çankırı\'da eski eşinin bıçakladığı İlknur, hayatını kaybetti

ÇANKIRI'da hastanede temizlik görevlisi olan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), işe giderken eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından aynı bıçakla intihara kalkışan S.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi S.Y. ile karşılaştı. S.Y., üzerinde bulunan bıçakla Kertlez'i bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kertlez, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişinde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.