Çankırı'da eski eşinin bıçakladığı İlknur, hayatını kaybetti
Çankırı'da eski eşinin bıçakladığı İlknur, hayatını kaybetti

22.10.2025 11:34
Çankırı'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi S.Y. tarafından bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Y., aynı bıçakla intihara kalkıştı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI'da hastanede temizlik görevlisi olan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), işe giderken eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından aynı bıçakla intihara kalkışan S.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi S.Y. ile karşılaştı. S.Y., üzerinde bulunan bıçakla Kertlez'i bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kertlez, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişinde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

