Çankırı'da Husumet Nedeniyle Bıçaklanan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Çankırı'da, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kızılırmak ilçesine bağlı Aşağıalagöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Özkan U. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özkan U., aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Özkan U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkan U.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Özkan U.'yu ağır yaralayan şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI