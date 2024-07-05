Çankırı'da Husumet Nedeniyle Bıçaklanan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da Husumet Nedeniyle Bıçaklanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Aşağıalagöz köyünde, aralarında husumet bulunan Özkan U. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özkan U. bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özkan U., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsı bıçaklayan kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.07.2024 13:04
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Çankırı'da, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kızılırmak ilçesine bağlı Aşağıalagöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Özkan U. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özkan U., aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Özkan U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkan U.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Özkan U.'yu ağır yaralayan şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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