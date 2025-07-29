Çankırı\'da Orman Yangınına Büyük Müdahale

Çankırı Valiliği, Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde çıkan orman yangınına 7 helikopter ve 49 kara aracıyla toplam 216 personelin müdahale ettiğini açıkladı. Yangının ilerleyişinin durdurulduğu, bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi.

Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınına ilişkin Çankırı Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yangına hem havadan hem karadan toplam 216 personel ve 56 araçla müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, saat 12.49'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine tüm ilgili ekiplerin ivedilikle yangın bölgesine yönlendirildiği ifade edildi. Müdahale çalışmalarına; 7 helikopter, 30 arazöz, 9 su tankeri, 4 iş makinesi, 6 diğer kara aracı olmak üzere toplam 49 kara aracı ve 7 hava aracı ile katılım sağlandığı bildirildi. Yangının ilerleyişinin durdurulduğu ve soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Yangının çevredeki yerleşim alanlarına ve doğal yaşama zarar vermemesi adına alan kontrolü ve güvenlik önlemlerinin hassasiyetle devam ettirildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere; Çankırı ve Kastamonu AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, emniyet, belediye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının aktif görev aldığı kaydedildi.

Valilik, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri takip etmeleri ve yetkililerle iş birliği içinde olmalarının önemine dikkat çekti. - ÇANKIRI