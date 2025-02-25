Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 81 araç sürücüsüne 2 milyon 768 bin 264 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 44 araç trafikten men edilirken bin 81 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 768 bin 264 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Trafik Denetimleri: 2.7 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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