Çankırı\'da yapılan denetimlerde 746 araç sürücüsüne 1,5 milyon TL ceza kesildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 746 araç sürücüsüne 1 milyon 587 bin 749 TL ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun korunması için sürekli olarak denetimler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 bin 102 adet sentetik ecza hapı, 26,14 gram kannabinoid, 20,66 gram esrar 4 tüfek, 2 tabanca, 10 fişek, 1 bıçak ve 13ade kaçak saat ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 46 araç trafikten men edilirken 746 araç sürücüsüne 1 milyon 587 bin 749 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI