Çankırı\'daki kazada hayatını kaybeden polis özel harekat kursiyerleri memleketlerine uğurlandı

Çankırı'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen ve Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyer olarak görev yapan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kursiyer de yaralandı. Hayatını kaybeden kursiyerler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çankırı- Ankara karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Fatih Gültekin (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kursiyer olarak görevini yapan Muhammet Fatih Gültekin, Cevdet Mutlusoy, Mehmet Celil Sever, İsmail Safa Gülel (27), Aybars Musa Ergin (22) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Safa Gülel ve Aybars Musa Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden İsmail Safa Gülel ve Aybars Musa Ergin için Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Törende helallik alınması ve dua edilmesinin ardından kursiyerlerden Gülel'in naaşı memleketi Sakarya'ya, Aybars Musa Ergin'in naaşı ise memleketi Konya'ya gönderildi.

Cenaze törenine, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Başkanı Süleyman Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Mevlüt Karataş, Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kent protokolü ve aileler katıldı. - ÇANKIRI