Kazada Hayatını Kaybeden Polis Kursiyeri Defnedildi - Son Dakika
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Kazada Hayatını Kaybeden Polis Kursiyeri Defnedildi

Kazada Hayatını Kaybeden Polis Kursiyeri Defnedildi
29.06.2025 19:16
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Çankırı'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyeri İsmail Safa Gülel, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çankırı'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyeri İsmail Safa Gülel, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam Çankırı- Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Fatih Gültekin (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kursiyer olarak görevini yapan Muhammet Fatih Gültekin, Cevdet Mutlusoy, Mehmet Celil Sever, İsmail Safa Gülel (27), Aybars Musa Ergin (22) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Safa Gülel ve Aybars Musa Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Safa Gülel'in cenazesi, işlemler sonrasında memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle'de bulunan Merkez Camii'ne getirildi. Gülel, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada Hayatını Kaybeden Polis Kursiyeri Defnedildi - Son Dakika

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