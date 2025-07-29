Çankırı'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çankırı'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Çankırı\'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
29.07.2025 22:17  Güncelleme: 22:30
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki orman yangınının ilerleyişinin durduğunu ve kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye çok sayıda ekip ve helikopter sevk edildi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşoşar, Çankırı'nın yapraklı ilçesinde çıkan orman yangının ilerleyişinin durduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla kısmen kontrol altona aldık diyebiliriz. İlerleme tamamen durdu" dedi.

Olay, öğlen saatlerinde Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Yapraklı ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alan ı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Ankara, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'dan çok sayıda orman, itfaiye, il özel idaresi, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 7 yangın söndürme helikopterinin desteğiyle yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgedeki köylerde yaşayan atandaşlar ise yangın söndürme çalışmalarına traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.

"İlerleme tamamen durdu"

Yangın bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi veren Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının ilerlemesinin tamamen önlendiğini ifade etti. Ekiplerin ve vatandaşların özverisiyle yangının büyümeden kısmen kontrol altına alınabildiğini dile getiren Vali Taşolar, "İlk ihbarı saat 12.49 itibarıyla aldık ve 16 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapabildik. Son söyleceğimi ilk başta söyleyeyim. Şu an itibarıyla kısmen kontrol altona aldık diyebiliriz. İlerleme tamamen durdu. Yangının enerjisi düştü. Kastamonu ve Ankara Orman Bölge Müdürlüklerinin koordinasyonunda, saymakla bitiremeyeceğim kamu kuruluşlarının, belediyelerimizin, il özel idarelerimizin iş birliği, gayret ve özveri erisiyle şu anda yangını kısmen kontrol altına alabiliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an itibarıyla araç anlamında 7 helikopter, 125 araç ve yaklaşık 600'e yakın personel olarak yangına müdahale etmeye devam ediyoruz. Ülkemizin son dönemde yaşamış olduğu bu hassasiyetten dolayı Çankırı ve Kastamonulu hemşehrtilerime de teşekkür etmek istiyorum. Bugün 100'ün üzerinde traktörün arkasında tankerle yangın söndürmeye gelen fvatanaşmrza, şapkasına su doldurup küçük örtü yangınını söndürmeye giden vatandaşlarımızı gördük. Başta vatandaşlarımız olmak üzere ateş savaşçılarımıza, tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Kısmen kontrol altına aldık ama bizim için kıymetli bir gece var. İnşallah sabaha kadar, yangını tamamen kontrol altına almayı ümit ediyoruz" dedi.

Öte yandan, yanan ormanlık alan havadan görüntülendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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