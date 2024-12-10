Canlı yayında gergin anlar! İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti - Son Dakika
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Canlı yayında gergin anlar! İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti

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Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında gergin anlar yaşandı. Programın diğer konuğu Soli Özel arasında çıkan tartışmanın ardından İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti.

10.12.2024 23:49
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TV100'ün ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında gergin anlar yaşandı. 'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan yayında İlber Ortaylı'ya, Soli Özel'in "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz' demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.

"HER ŞEYİN BİR HAYSİYETİ VARDIR"

Soli Özel'e tepki veren İlber hoca, "Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun" diyerek yayını terk etti. Okan Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına İlber Hoca olmadan devam etti.

Canlı yayında gergin anlar! İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti

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Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında gergin anlar! İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    Beşiktaşın çocuğu ilber ortaylı 3 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş yapma lann Ferhat GS lı adam 2 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    ilber hoca haksiz..fırçalayıp gitmiş.. 0 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik BEŞİKTAŞ formalı fotolarına bak öğren cahil gundi seni 0 0 Yanıtla
  • Hakan Yildiz:
    ilber hocam hakli uslup adap heryerde edep. 0 0 Yanıtla
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