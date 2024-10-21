Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi - Son Dakika
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Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi

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Bursa'da yerel bir haber sitesinin genel yayın yönetmeni olan Aysın Komitgan, ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e canlı yayında rahmet diledi. Gülen için, "Mekanı cennet olsun." diyen Komitgan hakkında başsavcılık soruşturma başlatırken, açıklama yapan gazeteci, "Duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. diyerek özür diledi.

21.10.2024 17:41
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Bursa'da yerel gazeteci Aysın Komitgan, ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için canlı yayında, "Mekanı cennet olsun." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Komitgan hakkında başsavcılık soruşturma başlattı.

GAZETECİ, GÜLEN'E CANLI YAYINDA RAHMET DİLEDİ

Bursa'da yerel bir haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, televizyon programındaki canlı yayında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü duyururken skandal ifadeler kullandı. Komitgan, Gülen için, "Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken sözlerin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç ve suçluyu övmek", "Terör propagandası yapmak" iddiasıyla Komitgan hakkında soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Aysın Komitgan'ı ifadesine başvurmak üzere emniyete davet etti.

HABER SİTESİNDEN AÇIKLAMA: SÖZ KONUSU İFADELER BİZLERİ DERİNDEN YARALADI

Söz konusu haber sitesinin yönetiminden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı ile yapılan bir TV röportajında kurumumuzda köşe yazarı ve genel yayın yönetmeni olarak çalışan Aysın Komitgan tarafından vatan haini, terörist başının ölümü ile ilgili yapılan ve toplumumuzun hassasiyetlerine ters düşen ifadeler bizleri de derinden yaralamıştır. Hangi maksatla olursa olsun toplumumuzda bu tarz olumsuz etkilere neden olacak bir sürecin içinde kurumumuzun adının geçmesi kesinlikle tarafımızca da asla kabul edilemez.

Canlı yayında skandal! FETÖ elabaşı Gülen için, rahmet diledi
Aysın Komitgan

"GEREKEN ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILACAK"

Ülkemizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü her şerefli vatan evladında olduğu gibi bizlerin de kırmızı çizgisidir. Hain darbe girişiminin mimarı FETÖ elebaşının ve havarilerinin; başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu Yüce Milletin önünde verecekleri hesap tüm toplumumuz gibi bizim de en büyük isteklerimizdendir. Bu kapsamda gereken adımları ivedilikle atacağımızdan değerli okuyucularımızın şüphesi olmasın."

KOMİTGAN: FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜNE RAHMET DİLEMEM ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR

Öte yandan, gazeteci Aysın Komitgan da şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuoyundan özür diledi. Komitgan şu ifadeleri kullandı: "Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor. Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda CHP üyesi bir Türk vatandaşı olarak ülkemize karşı hain planları olan Fetö elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değildir. Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır.

"DUYGULARIMI CANLI YAYINDA TAM OLARAK YANSITAMADIM"

Dolayısıyla gerek yakın çevrem, gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir. Ancak duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum. Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü. Bu yüzden farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum."

Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi

Aysın Komitgan, Politika, 3-sayfa, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaman Auto:
    Dökülün dökülün daha kimler kimler başsağlığı dileyecek .. 2 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    İnşallah dil sürtmeçidir.bir sonraki haberde, ateşi bol olsun diyecektir. 1 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sen dedin ya kesin cennete gider vatan haini 0 0 Yanıtla
  • Semih ince:
    Akapelilerin yarısı yasta ama belli edemiyorlar.. 0 0 Yanıtla
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