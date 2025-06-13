Çarşaf Giyen Hırsız Kadın Tutuklandı

Tanınmamak için çarşafa girip hırsızlık yapan kadın tutuklandı

ADANA - Adana'da tanınmamak için çarşaf giyen ve çocuğunu da kucağına alarak pazarlarda hırsızlık avına çıkan şüpheli kadın yakalandı. Pazarlarda 3 kadının çantasından hırsızlık yapan 2 farklı olaydanda aranan şüpheli kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şüpheli A.G., tanınmamak için çarşaf giyerek Seyhan ilçesindeki semt pazarlarını gitti. Pazarlarda gezen şüpheli, 3 kadının çantasından toplamda 2 cumhuriyet altını, 5 parça ziynet eşyası, bir cep telefonu ve 3 bin 500 lira nakit para çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyen polis, yine aynı bölgedeki bir pazarda A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin iki ayrı yankesicilik suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.