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Çarşafla kılık değiştiren kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Çarşafla kılık değiştiren kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis talebi

Konya'da çarşaf giyerek kadın kılığına giren ve aralarında husumet bulunan bir ayakkabı işletmecisine kezzap atarak ağır yaralayan şüpheli hakkında 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Saldırganın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği ve tutuklandığı belirtildi.

23.01.2024 - 12:15,
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Çarşafla kılık değiştiren kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis talebi

KONYA - Konya'da çarşaf giyerek kadın kılığına girip aralarında husumet bulunan ayakkabı işletmecisini kezzap atarak ağır yaralayan şüpheli hakim karşısına çıktı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kadın kılığındaki saldırgana savcılık, iddianamede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 25 Haziran 2023 tarihinde sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı işletmecisi Selahaddin Ö., dükkanı önünde bulunduğu sırada kadın kılığına girmiş çarşaflı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Selahaddin Ö., çevredeki vatandaşların imkanlarıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Husumetlisine kezzap atmak için kadın kılığına girmiş

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, toplamda 242 kameradan bin 650 saatlik görüntüyü mercek altına aldı. İncelenen görüntülerde, şüphelinin umumi tuvalete sırt çantasıyla girdiği, ardından kadın kılığında elinde bir kapla tuvaletten çıktığı olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği alana gelerek çevrede keşif yaptıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor.

EDS kameralarından tespit edilmemek için otobüse binmiş

Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası kadın kılığına girip Selahaddin Ö.'nün yüzüne kezzap atarak ağır yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan kişinin 51 yaşındaki Mehmet C., olduğu tespit edildi. Şüpheli Mehmet C., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, şüpheli Mehmet C.'nin EDS kameralarından tespit edilmemek için kendi aracını kullanmadığı olay sonrası toplu taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Fark edilmemek içinde başka bir iş yerinden çanta ve siyah çarşaf aldım"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise, Mehmet Coşgun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şüpheli Mehmet Coşgun ise ifadesinde, "Olay günü bakkaldan tuz ruhu ve maşrapa aldım. Fark edilmemek içinde başka bir iş yerinden çanta ve siyah çarşaf aldım. Çarşafı giydikten sonra tuz ruhunu maşrapaya doldurdum. İşyerine gittiğimde Selahaddin'in sırtı dönüktü ve tuz ruhunu üzerine attığım sırada Selahaddin bana doğru döndü ve tuz ruhu yüzüne isabet etti" dediği öğrenildi.

Çarşafla kılık değiştiren kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis talebi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çarşafla kılık değiştiren kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşafla kılık değiştiren kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis talebi - Son Dakika
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