Çarşamba'da Uyuşturucu Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika
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Çarşamba'da Uyuşturucu Farkındalığı Etkinliği

Çarşamba\'da Uyuşturucu Farkındalığı Etkinliği
26.06.2025 17:14
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekildi, bilgilendirme stantları kuruldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Çarşamba ilçesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1987 yılında ilan edilen "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında, farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Gençlik Müdürlüğü, Yeşilay ve YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, bilgilendirme stantları kuruldu.

Bağımlılıkla mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Meydanında kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımının zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve destek hizmetleri hakkında bilgiler verilerek, çeşitli broşürler dağıtıldı.

Madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal iş birliğinin önemine dikkat çeken Çarşamba Cumhuriyet Savcısı ve Denetimli Serbestlik Savcısı Murat Çetin, gün geçtikçe uyuşturucu maddeye erişim yaşının düştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Dünyada ve ülkemizde en çok işlenen suçlardan birisi maalesef uyuşturucu madde kullanımı suçu. Gün geçtikçe de uyuşturucu maddeye erişmenin yaşı son derece düştü. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini zehirleyen, birçok ailenin yıkımına sebep olan bu illete karşı hem toplumsal bir farkındalık oluşturmak, hem de insanları bundan nasıl kurtarabiliriz amacıyla bakanlığımız böyle bir çalışma başlattı. Biz de bu kapsamda Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının paydaşları ile birlikte, hem uyuşturucu madde kullanımı hem de kaçakçılıkla mücadele kapsamında vatandaşlarımızı bilgilendirmek, yaptığımız çalışmaları anlatmak, varsa bu konuya ilişkin olarak çözüm önerilerini almak, yardımcı olabileceğimiz kişiler varsa onlara ilişkin bir çalışma yapabilmek amacıyla böyle bir stant kurduk. Bu değerli çalışmayı yapmamızda ön ayak olan Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürümüz Habil Kanoğlu'na da hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum."

Etkinliğe, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı ve Denetimli Serbestlik Savcısı Murat Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Baykut, İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Muhammed Faruk Akyüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, Sosyal Hizmetler Merkezi temsilcileri ile birlikte Yeşilay temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çarşamba'da Uyuşturucu Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika

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