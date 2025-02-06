Çarşamba Kaymakamlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Çarşamba Kaymakamlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Çarşamba Kaymakamlığı\'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Kaymakamlık, dolandırıcıların kendilerini tanıtarak maddi yardım talep ettiğini bildirdi.

06.02.2025 17:39
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Samsun'un Çarşamba Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bazı kişi veya kişilerin ilçedeki iş insanlarını, kurum ve kuruluşları arayarak kendilerini "Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam" olarak tanıttıkları belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

Çarşamba Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı. Dolandırıcıların, 'Kaymakamımızın bilgisinde dahilinde' diyerek okul yaptırmak, tekerlekli sandalye almak gibi bahanelerle IBAN numarası ve hesap bilgisi paylaşarak maddi yardım talep ettikleri ifade edildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan paylaşım da, daha önce de bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulunulduğunu ancak girişimlerin devam ettiği vurgulanarak, vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Telefonda Kendilerini Çarşamba Kaymakamı veya Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam olarak tanıtıp bağış ve yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmeyin! Kaymakamımız adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önceleri de defaten uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen, maalesef bazı kişi veya kişilerin İlçemizde bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve işadamlarını telefonla arayarak, kendilerini Çarşamba Kaymakamı veya Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam olarak tanıtıp, Sayın Kaymakamımızın bilgisi doğrultusunda okul yaptırmak, tekerlekli sandalye almak gibi bahanelerle IBAN numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları, inandırıcılığı artırmak için Kaymakamlığımıza davet ettikleri tespit edilmiştir. Başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere; ilçemizde görev yapan hiçbir ilçe müdürümüz, şube müdürlerimizin veya diğer kamu çalışanlarının böyle bir talebi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, Kaymakamımızın bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 112' yi arama yaparak Polis İmdat Hattı'na müracaat edip bilgi vermeleri, ya da Çarşamba Kaymakamlığına ait irtibat telefonunu (0 362 833 10 07) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çarşamba Kaymakamlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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