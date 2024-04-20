Çatalca'da dere kenarında mahsur kalan 5 kişi böyle kurtarıldı

ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü

ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında olan internetten tanıştığı 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişiye polis baskın düzenledi. Odanın önünde yaşanan çatışmada şahıs vurularak öldürülürken, o anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.