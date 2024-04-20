Çatalca'da dere kenarında mahsur kalan 5 kişi böyle kurtarıldı
İSTANBUL - Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anlarına ilişkin görüntüleri İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından paylaştı.
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