Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lojistik deposunun çatısından beton zemine düşen 41 yaşındaki işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi inşaat halinde bulunan lojistik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41), 14 metre yüksekliğindeki çatıdan zemine düştü. Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Gülenyüzlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Gülenyüzlü'nün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ