Çatıya Çıkan Şahıs, Polisi Seferber Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çatıya Çıkan Şahıs, Polisi Seferber Etti

Geniş Video İzle

Kocaeli'de, eşiyle sorunları olan K.M., akrabasının evinde tartıştıktan sonra çatıda intihar girişiminde bulundu.

11.10.2024 02:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Misafirliğe gittiği evin çatısına çıkıp ekipleri seferber etti

Misafirliğe gittiği akrabalarına kızdı, çatıya çıkıp ortalığı birbirine kattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşi ile yaşadığı sorunlar sebebiyle akrabasının evine giden ve burada da çıkan tartışmada çatıya çıkarak atlamaya çalışan şahıs, polislere zor anlar yaşattı. Şahıs etrafa küfürler edip çatıdaki kiremitleri ise aşağıya attı. Polislerin uzun uğraşları neticesinde K.M. ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Güney Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre K.M., eşi ile yaşadığı sorunlar sebebiyle akrabasının evine geldi. Sorunların konuşulduğu esnada çıkan tartışmaya sinirlenen K.M., 5 katlı binanın çatısına çıkarak aşağıya atlamak istedi. Akrabaları K.M.'yi aşağıya indirmeye çalışsa da başaramadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de K.M.'yi çatıdan inmesi için uzun süre dil döktü. K.M. inmeyi reddederek etrafa küfürler savurdu ve çatıdaki kiremitleri aşağıya attı. İtfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polis ekipleri çatıya çıkarak uzun uğraşlar neticesinde şahsı ikna ederek aşağıya indirdi.

K.M. önce hastaneye, ardından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Körfez, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatıya Çıkan Şahıs, Polisi Seferber Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:14 “Bu son sigaram“ diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı "Bu son sigaram" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
10:22 İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik rakamları belli oldu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:26 FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 03:30:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çatıya Çıkan Şahıs, Polisi Seferber Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.