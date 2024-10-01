İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı - Son Dakika
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İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı

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İzmir'de çay kaşığından özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibi sonucu kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

01.10.2024 09:16
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İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı

ÇAY KAŞIKLI OTO FARESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı oto faresi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir\'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Samsun Sporlu:
    yemek kasigiylada tır çalar bu 18 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Yarın yeni araçlar çalması, için serbest kalir 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Yahu haberde çalınan araç veya araçlar bulundu mu? bulundu ise vaziyetleri nasıldı ? bir detay yazılmaz mı?.. 4 0 Yanıtla
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