İzmir\'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı

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İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

ÇAY KAŞIKLI OTO FARESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı oto faresi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.