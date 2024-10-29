Çaycuma\'da Trafik Kazası: Tel Çitler Zarar Gördü

3.Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hızını alamayan bir otomobil yol kenarındaki tel çitlere zarar verdi. Olayda can kaybı olmazken, tel çitler büyük çapta zarar gördü.

Olay, ilçenin Seka Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil cadde üzerinde sağlı-sollu bulunan, belediye tarafından güvenlik amaçlı takılan tel çitleri yerinden söktü.

Olayın gece saatlerinde yaşanması ve cadde üzerinde kimsenin olmaması da olası bir faciayı kıl payı atlattı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine polis ve Çaycuma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde otomobilin büyük çapta tel çitlerine zarar verdiği ve yerinden söktüğü tespit edildi. Otomobil sürücüsüne ise idari ve adli işlem başlatılacağı öğrenildi. Meydana gelen kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK