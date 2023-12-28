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Çayırova'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çayırova'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Çayırova\'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
28.12.2023 - 21:39,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin de 2 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. 26 Aralık tarihinde Çayırova ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan kimlik kontrolünde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili M.Z.A. ile A.M.N isimli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye çıkarılan A.M.N tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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