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Çayırova'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Çayırova'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çayırova\'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
03.01.2024 - 17:45,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Çayırova Çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 41 P 1045 plakalı işçi servisi ile A.M. idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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