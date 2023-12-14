 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çekmeköy'de kredi dolandırıcıları polisin 'buluşma' tuzağıyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de kredi dolandırıcıları polisin 'buluşma' tuzağıyla yakalandı

Çekmeköy'de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen bir vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından 77 bin TL dolandırıldı. Polise şikayetini bildiren mağdur, şüphelilerle tekrar iletişime geçerek krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. Polis tarafından düzenlenen 'buluşma' görünümlü tuzağa giden 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suçüstü yakalandıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

14.12.2023 - 01:16,  Güncelleme: 01:18
Abone Ol

Çekmeköy'de kredi dolandırıcıları polisin 'buluşma' tuzağıyla yakalandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından 77 bin TL dolandırıldı. Polise şikayetini bildiren mağdur, şüphelilerle tekrar iletişime geçerek krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. Polis tarafından düzenlenen 'buluşma' görünümlü tuzağa giden 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suçüstü yakalandıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de 11 Eylül Pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre M.A. isimli vatandaş yüksek miktarda kredi kullanabilmek amacıyla internet üzerinden bazı şahıslarla iletişime geçerek buluştu. Şahıslar, 'kredi için sigorta yapmamız lazım' diyerek M.A.'nın 77 bin TL tutarında parasını aldı. Kendisine kredi çıkmayınca dolandırıldığını anlayan M.A. polise giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli şahısları yakalamak için yaptığı çalışmalar doğrultusunda, M.A. adlı mağdur vatandaş ile şüpheliler arasında tekrar iletişim sağlandı. M.A., şüphelilere krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. M.A.'nın buluşma isteğini kabul eden ve buluşma adresi olarak belirlenen Ümraniye'de bir kafeye giden Ahmet Ö.,Baran A.(32), Doğan D.(27), Muhammet Can A.(18), Serkan Ç.(24), Emrah Ç.adlı şüpheliler polis tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı.

Baran A.'nın 6 adet kaydı, Doğan D.'nin de 2 adet kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelilerin benzer yöntemlerle 5 kişiyi daha dolandırdıkları tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kafede suçüstü yakalandıkları anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Çekmeköy\'de kredi dolandırıcıları polisin \'buluşma\' tuzağıyla yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dolandırıcılık, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de kredi dolandırıcıları polisin 'buluşma' tuzağıyla yakalandı - Son Dakika


00:34
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27
Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
00:34 Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 01:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de kredi dolandırıcıları polisin 'buluşma' tuzağıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement