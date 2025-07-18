Cemil Koç İçin İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Cemil Koç İçin İddianame Hazırlandı

Cemil Koç İçin İddianame Hazırlandı
18.07.2025 13:26
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Cemil Koç, yoğun suçlamalarla Ejegül Ovezova'nın cinayetiyle ilgili yargılanacak.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Cemil Koç hakkında, Diyarbakır'da 2023 yılında bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Ejegül Ovezova olayı ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Ovezova'nın tırnaklarında Koç'a ait DNA izlerinin bulunduğu belirtildi.

İstanbul Eyüpsultan'da 13 Temmuzda yol kenarında valizin içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili eski polis memuru Cemil Koç gözaltına alınmış, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kendisine yardım eden 6 kişi ise tasarlayarak öldürmeye yardım etmek suçundan tutuklanmıştı.

2 yıl önceki cinayete ilişkin iddianame hazırlandı: Sanık Cemil Koç

Koç, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olarak bulunuyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianamede, Ejegül Ovezova'nın düştüğü evin yer kısmı ile eşyalarda kendisine ait kan benzeri lekelerin bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin maktule ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmedi, olay anında lavaboda olduğunu belirtti

Koç, iddianamedeki ifadesinde Ejegül Ovezova ile dini nikahlı eş olduklarını, olay günü evdeki evcil hayvanlar konusunda tartıştıklarını, olay gerçekleştiği sırada lavaboda olduğunu, salona geçtiğinde ölen şahsı göremediğini, bir ses duyduğunu, ölen şahsın intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü, aşağı indiğini, ölen şahsı yüz üstü yatar vaziyette gördüğünü, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ejegul Ovezova ve şüpheli Cemil Koç isimli şahıslardan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotipler karışık olarak bulunmuştur, denildiği bu hususun şüpheli ile müşteki arasında olay anında meydana gelen bir tartışmaya ve fiziki mücadeleye delalet ettiğinin değerlendirildiği, şüphelinin olay tarihinde aralarında tartışma bulunan dini nikahlı eşi Ejegul Ovezova isimli şahsı ikamet ettikleri dairenin penceresinden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu ve şüphelinin üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği anlaşılmakla, Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, yüklenilen suçtan dolayı eylemine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri gereğince şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, yüklenilen suçtan dolayı eylemine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına, şüpheli hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmesi halinde şüphelinin TCK 53/1 maddesi gereğince belli haklardan yoksun kılınmasına, Şüpheli hakkında TCK 58 maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, şüphelinin gözaltında geçirdiği sürenin TCK 63 maddesi gereğince alacağı cezadan mahsubuna, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cemil Koç İçin İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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