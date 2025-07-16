Cemil Koç ve 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Cemil Koç ve 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Cemil Koç ve 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
16.07.2025 13:12
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Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç ve 6 kişi adliyeye sevk edildi. Ceset valizde bulundu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cemil Koç'un, 500 bin lira karşılığında cesedi başka bir araca yüklettiği, bu araçta bulunan 2 kişinin ise cesedi Eyüpsultan'da yol kenarına attığı tespit edildi.

İstanbul'da yaşayan hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz (22), iddiaya göre sosyal medya üzerinden eski polis memuru Cemil Koç (38) ile tanıştı. Bir süre ilişki yaşayan ikili daha sonra ayrıldı. Cemil Koç, genç kızı son kez görüşmek üzere evine çağırdı. Ardından Tokyaz'dan bir süredir haber alınamadı. Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için "kayıp" ihbarında bulundu. Ardından polis ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera kayıtlarında Ayşe Tokyaz'ın 9 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Cemil Koç'un evine gittiği tespit edildi. 11 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında Cemil Koç ve bir arkadaşının cesedin bulunduğu valizi dışarı çıkardığı belirlendi. İçinde ceset olan valizin 13 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında bulunduğu; cesedin yaklaşık 2 gün valiz içinde yol kenarında olduğu iddia edildi.

500 bin lira karşılığında cesedi yol kenarına atmışlar

Devam eden çalışmalarda, 11 Temmuz Cuma günü Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 2 kişinin, ellerindeki bavulu sürükleyerek cesedi araca taşıdığı ve valizi bagaj kısmına kucaklayarak yerleştirdiği belirlendi. Koç ardından bir benzinlikte durup bagajı açıp cesedi kontrol etti. Sonra da benzinlikte bulunan bir markete girip deodorant alıp üzerine sıktı. Şüpheliler ardından başka bir araçla buluşarak cesedi o araca aktardılar. Cemil Koç'un, 500 bin lira karşılığında cesedi başka bir araca yüklettiği, bu araçta bulunan 2 kişinin ise cesedi Eyüpsultan'da yol kenarına attığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eski polis memuru Cemil Koç'un yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Cemil Koç'un cesedin bulunduğu valizi evden çıkardığı ve araca taşıdığı anlar yer aldı.

"Ayşe'yi tanıyorum"

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan Cemil Koç, "Kızı da tanıyorum arkadaşını da tanıyorum" deyip susma hakkını kullandığı öğrenildi. Yapılan incelemede, Koç'un geçen yıl ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Koç'un ayrıca, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu madde bulundurma' suçlarından adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cemil Koç ve 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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