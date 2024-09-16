Cenaze dönüşü minibüs kazası: 10 yaralı

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Cenazeden dönen ailenin bulunduğu minibüs bariyerlere saplandı: 10 yaralı

10 kişinin yaralandığı kazada, 15 yaşındaki çocuğun durumu ağır

BURSA - Bursa'da taziyeden dönen minibüs, bariyerlere saplandı. 10 kişinin yaralandığı kazada, 15 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kurşunlu mahallesi köprülü Kavşağının altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'a taziye ziyaretine giden 2 ailenin bulunduğu minibüs Bursa'ya dönmek üzere yola çıktı. Sürücü Mehmet Nur Kaplan yönetimindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü altındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Özcan Gündüz (49), Şeyma Gündüz (25), Muhammet Gündüz (23), Şiyar Kaplan (15), Sefanur Kaplan (43), Hatip Gündüz (52), Muhammet Mahmut Sudey Gündüz (15), Güler Gündüz ve Emine Özarslan yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenldi.

Jandarma komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.