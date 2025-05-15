Cep Telefonu ile Konuşan Otobüs Şoförüne Ceza - Son Dakika
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Cep Telefonu ile Konuşan Otobüs Şoförüne Ceza

Mersin'de cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsüne 5 bin 327 TL ceza kesildi.

15.05.2025 17:39
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Cep telefonu ile konuşan otobüs sürücüsü sivil denetime takıldı

MERSİN - Mersin'de sivil trafik denetimi yapan Otoyol Jandarması, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan otobüs sürücüsünü görüntüledi, 3 ayrı ihlalden toplam 5 bin 327 TL ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetim gerçekleştirdi. Tarsus- Adana - Gaziantep otoyolundaki denetimlerde yolcu gibi seyahat eden jandarma ekipleri, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Kurallara uygun hareket eden sürücülere seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları hatırlatılarak teşekkür edildi. Kurallara uymayan sürücüler ise kontrol noktalarında durdurularak cezai işleme tabi tutuldu.

Mersin'den Tokat'a giden bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen denetim esnasında, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan otobüs şoförünün üç ayrı trafik kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Görüntülere de telefon konuşma anları yansıtan sürücüye toplam 5 bin 327 TL ceza kesildi.

Sivil denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, şerit ihlali, tütün ürünleri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığının titizlikle kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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