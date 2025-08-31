CERN'de görev alan Türk bilim adamından 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
CERN'de görev alan Türk bilim adamından 4 gündür haber alınamıyor

31.08.2025 14:27
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN ve diğer önemli fizik projelerinde görev alan oğulları Dr. Furkan Dölek'ten 4 gündür haber alamadıklarını belirtti. Dr. Dölek, Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN gibi önemli fizik projelerinde görev alan oğulları Dr. Furkan Dölek'ten 4 gündür haber alamadıklarını belirtip, Türk bilim adamının hayatından endişe ettiklerini söylediler.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilen Dr. Dölek, doktorasını İsviçre'de tamamladıktan sonra, 2023 yılında akademik çalışmaları için ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne davet edildi. Ayrıca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı.

İddiaya göre Dr. Dölek, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine yoğun baskılara ve mobbinge maruz kalan dölek görevinden uzaklaştırıldı. Dört gün önce gözaltına alındığı bilgisine ulaşılan Dölek'ten 4 gündür haber alınamıyor.

Gözaltına alındı

Ailenin iddiasına göre, Dr. Dölek'in önce vizesi iptal edilerek hukuki hakları elinden alındı, ardından Virginia Tech'ten çıkış belgesi verilmedi. Bilim insanı sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik yürüyüş başlattı ancak 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı.

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten anne Zuhal Dölek, "Oğlum fizik alanında çok önemli araştırmalar yapıyor. 500'den fazla makalesi, 20 binin üzerinde atıfı var. CERN'de araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra Virginia Tech'te ve Fermilab'da çalışmalar yürüttü. Bu laboratuvarlarda usulsüzlükler, radyasyona maruz kalma olayları tespit edip raporladığı için hedef gösterildi. Laboratuvara izinsiz girdiği gerekçesiyle bir gün tutuklu kaldı. Oysa odasına eşyalarını almak için izin verilmişti. Açtığı davayı kazandı ama çıkış belgesini vermediler. 1,5 yıl boyunca parasız, savunmasız ve barınaksız mücadele etti. Yaşadığı haksızlıkları dile getirmek için Kanada'ya yürümek isterken Mohawk bölgesinde tutuklandı. Telefonuna ve bilgisayarına el konuldu. Oğlum çok değerli bir bilim insanı. Karanlık madde ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışıyordu. Biz sadece usulsüz bir şekilde tutuklu kalmasını istemiyoruz" diyerek gözyaşı döktü ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Baba Hasan Dölek de oğlu için Adana'daki evlerini de sattıklarını söyleyerek, "Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Onu kurtarmak için Adana'daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Orada bir avukat tutma imkânımız da kalmadı. Yeni mülteci kanununa göre El Salvador'daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

