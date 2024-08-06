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Cesedi alınmayan uyuşturucu kuryesi kimsesizler mezarlığına defnedildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de geçtiğimiz ay baza içerisinde sarılı halde bulunan uyuşturucu kuryesinin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin cesedini sahiplenen 21 gün boyunca olmayınca belediye ekipleri yasal sürenin dolmasının ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinden hafta sonu aldıkları cesedi kimsesizler mezarlığına defnetti. Bağbaşı Mahallesinde yer alan mezarlığa defnedilen uyuşturucu kuryesi M.A.'nın midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde çıkmıştı.

Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından olayla birebir temas halinde olduğu tespit edilen S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderilmişti.