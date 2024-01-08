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İzmir Çeşme'de eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 yaralı, 3 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşen saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenleri kamera görüntülerinden tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

İzmir Çeşme\'de eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 yaralı, 3 gözaltı
08.01.2024 - 06:44,
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün saat 04.30 sıralarında Ardıç Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için gece kulübüne gelen S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, S.E.'ye silahlı saldırı gerçekleşti ve şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gece kulübüne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kan kaybettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilen S.E., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine götürüldü.

Gece kulübünde kamera görüntülerini izleyen ve inceleme gerçekleştiren polis ekipleri ise, saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etti. Olayla ilgili 3 şüpheli, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Çeşme'de eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika


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