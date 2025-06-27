Çeşme'de İş Adamına Saldırı, 6 Tutuklama - Son Dakika
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Çeşme'de İş Adamına Saldırı, 6 Tutuklama

Çeşme\'de İş Adamına Saldırı, 6 Tutuklama
27.06.2025 17:01
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İş adamı Fatih Fil'e silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş adamı Fatih Fil'in silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Haziran günü saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise Fatih Fil'e silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6 şüpheli yakalandı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmalarda olayın şüphelileri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirilirken olay ile bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişi de gözaltını alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Öte yandan Fatih Fil'e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden Fatih Fil'in yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de İş Adamına Saldırı, 6 Tutuklama - Son Dakika

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