Çeşme\'de kara para aklama operasyonunda 6 kişi daha yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki polis operasyonunda 6 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun 2'nci ayağında 6 kişi daha yakalandı. İzmir'den 5, Gaziantep'ten ise 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü'ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ocak'ta gözaltına alınmışlardı.
6 şüpheli tutuklanmıştı
Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtilmişti. Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenilmişti. Şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
6 kişi daha gözaltına alındı
"Kara para aklama", "hayali ihracat" ve "rüşvet operasyonu" gibi suçlar işlediği ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheliye yönelik operasyonun 2'nci ayağında ise şahıslardan 4'ü İstanbul, 1'i İzmir ve 1'i de Gaziantep'te gözaltına alındı. İstanbul'dan getirilen 4 şüpheli ile birlikte İzmir'den 5 kişi sabah saatlerinde Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Gaziantep'te bulunan 1 şüpheli de eş zamanlı olarak bulunduğu ilde adliyeye sevk edildi. - İZMİR
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