Çeşme'de Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis Siteleri Reklamı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Çeşme'de Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis Siteleri Reklamı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Çeşme\'de Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis Siteleri Reklamı Yapan Şüpheliler Yakalandı

İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de, gece saatlerinde sprey boya ile yazılama yaparak yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamını yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.03.2024 09:07  Güncelleme: 09:11
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İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de, sprey boya ile yazılama yaparak yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamını yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Gece saatlerinde yazılama yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlü tatil beldesi Çeşme'de, Alaçatı ve Dalyan mahallelerinde bazı sokaklar, banklar ve ATM önlerinde sprey boya ile yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamları görüldü. Şikayet üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazılama yapılan yerlerin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüpheliler kamerada

Yapılan incelemede, 3 kişinin gece saatlerinde her iki mahallenin birçok yerinde yazılama yaptığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde 3 kişinin bir arada gezdiği, şüphelilerden birinin yazılama yaparken, diğerlerinin gözcülük yaptığı ve cep telefonuyla görüntü kaydettiği anlar yer aldı.

Gözaltına alındılar

Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen 3 kişi, Çeşme Asfaltı Hastane Kavşağı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis Siteleri Reklamı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis Siteleri Reklamı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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